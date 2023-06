Fabi: inflazione pesa su risparmio famiglie e imprese

L’incremento del costo del denaro e l’ascesa dei prezzi stanno mettendo a dura prova i risparmi di famiglie e imprese italiane. Secondo una recente ricerca condotta dalla FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani), il saldo complessivo dei conti correnti ha subito una flessione di oltre 61 miliardi di euro nel periodo compreso tra dicembre 2021 e marzo 2023, passando da 2.076 miliardi a 2.015 miliardi.

Tra dicembre 2022 e marzo 2023, la variazione negativa ha raggiunto i 50 miliardi di euro. L’analisi della FABI evidenzia come l’aumento del carovita abbia non solo frenato la propensione al risparmio delle famiglie italiane, attestandosi pressoché prossima allo zero nei primi cinque mesi dell’anno (in media 0,2%), ma abbia iniziato anche a intaccare le riserve accumulate dal sistema produttivo.