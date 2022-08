Fabi: al Sud in 2 milioni vivono senza sportelli bancari

La mappa della rete italiana degli sportelli bancari restituisce la fotografia di una Italia a tre velocità dice una ricerca della Fabi secondo cui la desertificazione bancaria risulta molto accentuata nel Sud e nelle Isole, con il 10,7% della popolazione che vive in 1.193 comuni dove non sono presenti filiali di banche: in tutto, si tratta di 2,1 milioni di soggetti residenti in Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Puglia, poi nelle isole Sicilia e Sardegna.