EY, nel 2022 in Italia crescono gli investimenti diretti esteri nel settore B2B e IT

Nel 2022 l’Italia vede un incremento del 17% negli investimenti diretti esteri, con 243 progetti realizzati. Questo dato supera le performance delle maggiori economie europee come Germania, Regno Unito e Francia, che registrano risultati inferiori alle aspettative.

Secondo l’Ey Europe Attractiveness Survey 2023, i settori che hanno attratto maggiormente gli investitori stranieri in Italia sono stati i servizi B2B e il comparto IT, con il 19% e il 16% degli investimenti totali. Al contrario, il settore dei trasporti e della logistica ha subito un calo del 4% rispetto al 2021.

Lo studio di EY evidenzia inoltre che l’Italia è vista come uno dei principali mercati di consumo in Europa. Il 68% degli investimenti è finalizzato al posizionamento sul mercato locale, mentre il restante 32% è guidato dalle competenze e dal know-how locale. Questo dimostra la crescente attrattiva dell’Italia come destinazione per gli investimenti diretti esteri e la sua capacità di competere con le altre economie europee.