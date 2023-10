EY, Italia: crescita Pil allo 0,7%

In un contesto economico sempre più articolato, le anticipazioni di EY tracciano per l’Italia un quadro di crescita del Pil dello 0,7% nel 2023 e dello 0,8% nel 2024. Queste cifre sono state presentate da Mario Rocco, Partner EY, Valuation, Modelling and Economics Leader, nell’ultimo report trimestrale di EY riguardante lo scenario macroeconomico con dati sul 2023 e proiezioni per il 2024.

Parallelamente, si prevede un calo dell’inflazione, che dovrebbe passare dal 5,9% nel 2023 al 2,7% nel 2024. Questo andamento mostra una tendenza all’abbassamento del tasso di inflazione, secondo quanto riferito nel medesimo report di EY.