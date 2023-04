EY blocca piano di separazione tra audit e consulenza

Il colosso EY ha stoppato il piano di separazione tra le sue unit di audit e consulenza, un cambiamento precedentemente proposto per rispondere alle preoccupazioni dei regolatori in merito a potenziali conflitti di interesse. La multinazionale, che fa parte dei cosiddetti Big Four nel settore della revisione contabile, aveva annunciato i suoi piani di divisione a settembre, dopo che i regolatori avevano espresso preoccupazioni sulla capacità della unit di audit di svolgere il proprio lavoro correttamente per i clienti che utilizzano anche EY come consulente.

Tuttavia, il piano, chiamato “Project Everest”, ha incontrato l’opposizione di alcuni partner di EY. La società ha dichiarato che il suo Comitato Esecutivo statunitense ha stabilito di non procedere con la separazione tra le due divisioni.

Se il piano fosse stato approvato, sarebbe stata la ristrutturazione più significativa nel settore della revisione contabile dalla crisi del 2002 di Arthur Andersen, la società di revisione coinvolta nello scandalo Enron che portò la riduzione delle Big Five a Big Four.

Nel 2020, il regolatore britannico del settore della revisione e della contabilità, il Financial Reporting Council, ha chiesto alle quattro aziende di separare l’attività di audit come business autonomo nel Regno Unito entro giugno 2024.