Exxon batte le aspettative di utile, ma il calo dei prezzi del petrolio pesa sui profitti

Exxon Mobil ha riportato un utile trimestrale che ha battuto le aspettative di Wall Street, ma i profitti della società sono diminuiti significativamente rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nel quarto trimestre la società ha registrato un utile per azione a 2,48 dollari rettificati contro i 2,21 dollari attesi. Negli ultimi tre mesi del 2023, Exxon ha registrato un utile netto di 7,63 miliardi di dollari, pari a 1,91 dollari per azione, in calo del 40% rispetto ai 12,75 miliardi di dollari, pari a 3,09 dollari per azione, registrati nello stesso trimestre del 2022.