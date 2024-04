Export Italia, crescita record dal 2015 al 2023

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha rivelato un incremento significativo nel valore delle esportazioni italiane, registrando un aumento del 48% nel periodo che va dal 2015 al 2023. Questo salto qualitativo ha permesso all’Italia di superare nazioni di calibro come Germania, Francia, Stati Uniti e Giappone, posizionandosi come il quinto maggiore esportatore a livello mondiale, davanti persino alla Corea del Sud.

Le dichiarazioni del ministro arrivano in occasione della presentazione della Giornata nazionale del Made in Italy, che si celebrerà il prossimo 15 aprile, in concomitanza con l’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. Questa giornata rappresenta un momento cruciale per valorizzare il patrimonio e la manifattura italiana, simboli del Made in Italy nel mondo.

Per l’occasione, dal 5 al 25 aprile, sono previsti oltre 300 eventi dedicati alla celebrazione del Made in Italy e dell’eccellenza manifatturiera italiana, testimoniando l’impegno e la passione che caratterizzano il nostro paese nel panorama internazionale.