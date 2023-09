Experian: ad agosto richieste di prestiti personali +11,7% a/a

Un agosto in discesa per le richieste di mutui e prestiti rispetto al mese precedente: -24,3% per i prestiti finalizzati, -16,8% per i personali e -18,5% per i mutui. Si tratta di un trend fisiologico, dovuto alla stagionalità, quello evidenziato dall’ultimo Rapporto sul Credito Italiano – Trends & Insights di Experian, principale società di global information al mondo.

Le richieste sono diminuite in maniera generalmente omogenea su tutto il territorio nazionale, anche se si registra comunque un andamento positivo rispetto all’anno scorso. Prestiti personali e finalizzati sono infatti in crescita rispettivamente del + 11,7% e del +3,2% in confronto ad agosto 2022. Resta negativo il trend dei mutui, che probabilmente continuano a risentire degli aumenti dei tassi di interesse imposti dalla BCE, l’ultimo dei quali risalente a luglio.

“Il mese di agosto porta tradizionalmente un sensibile rallentamento per quasi tutti gli indicatori economici, dunque non stupisce la diminuzione registrata dalla nostra ultima rilevazione”, commenta Armando Capone, General Manager Italy di Experian. “Se però andiamo a confrontare i dati con quelli dello scorso anno possiamo trovare segnali molto positivi di crescita, a partire dall’aumento delle richieste per prestiti personali e finalizzati e per il BNPL, fino all’aumento degli importi medi per i mutui nelle aree del Nord Ovest (+28% rispetto al 2022) e del Centro (+56% rispetto a luglio e +18% rispetto ad agosto 2022)”.