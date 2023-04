Exor: nel 2022 utile a 4,2 miliardi. Proposto dividendo pari a 100 mln di euro

Risultati positivi per Exor nel 2022. La holding della famiglia Agnelli, ha registrato un utile consolidato di ben 4,2 miliardi di euro al termine del 2022. Questo risultato evidenzia un significativo aumento rispetto agli 1,7 miliardi di euro ottenuti durante il 2021. L’incremento dell’utile netto di 2,5 miliardi di euro è principalmente attribuibile alla plusvalenza netta derivante dalla vendita di PartnerRe, che ha generato un guadagno di 2,4 miliardi di euro per la holding.

In occasione dell’Assemblea degli azionisti, verrà proposto un dividendo ordinario pari a 100 milioni di euro. Il CdA propone all’Assemblea la nomina di Nitin Nohria alla carica di presidente e consigliere senior non esecutivo e di Sandra Dembeck e Tiberto Ruy Brandolini D’Adda come nuovi consiglieri non esecutivi.