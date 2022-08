eVISO: tutti i principali KPI in crescita a tripla cifra grazie alla scalabilità del modello di business

eVISO, società di intelligenza artificiale, continua la sua crescita dimensionale raggiungendo, nell’esercizio luglio 2021–giugno 2022, ricavi pari a 207,3 milioni di euro, in aumento del 174% all’esercizio precedente, ed evidenziando un forte incremento dei principali indicatori gestionali per tutte le commodities trattate, confermato anche dal numero di utenti serviti, saliti a quota 201 mila, con un aumento di circa 106.000 nuovi utenti in soli 12 mesi.

La Posizione Finanziaria Netta risulta positiva (cassa) per 12 milioni, rispetto a alla cassa di 7 milioni al 30 giugno 2021 e a 5 milioni al 31 dicembre 2021. Il miglioramento è stato influenzato molto positivamente dalla riduzione dei tempi di incasso del canale reseller e dall’aumento delle garanzie richieste agli stessi operatori reseller.

“L’esercizio appena concluso – commenta Gianfranco Sorasio, Amministratore Delegato di eVISO – ha evidenziato una crescita importante sia in termini di utenti che di volumi gestiti che ha portato eVISO a raggiungere una dimensione aziendale considerevole, con un fatturato record, superiore ai 200 milioni di euro. Questo è il risultato tangibile della validità e scalabilità del nostro modello di business basato sulla piattaforma di intelligenza artificiale proprietaria che è in grado di gestire un’enorme mole di dati e che ci

permette di crescere rapidamente nelle tre materie prima in cui oggi operiamo: elettricità, gas e mele”.