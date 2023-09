eVISO: lancia il servizio di fornitura gas per i reseller

eVISO, società digitale quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele), amplia i servizi offerti agli operatori reseller, finora serviti esclusivamente con elettricità e attività collegate, siglando un contratto di fornitura di gas.

Il completamento della gamma per questo canale di vendita, coerentemente con la strategia aziendale di rendere l’offerta gas pervasiva su tutti i settori, configura eVISO come un partner solido, con una proposta di valore efficace, con cui i reseller possono affrontare le opportunità di crescita che il percorso di liberalizzazione del mercato può offrire in futuro.

Il primo contratto siglato ha un plafond annuale di 1 milione di smc (metri cubi standard), equivalente ad un fatturato stimato pari a circa € 1 milione. Al fine di fornire un termine di paragone, si evidenzia che nel corso dell’esercizio FY 22-23 il gas erogato alla clientela diretta da parte di eVISO è stato pari a 1,7 milioni di smc.

Il contratto appena sottoscritto permetterà di aumentare i volumi di gas gestiti e di iniziare a beneficiare, anche nel segmento gas, dei vantaggi della scalabilità della tecnologia proprietaria di gestione delle materie prime che caratterizza eVISO.

Nel 2022, togliendo i primi 20 operatori, i volumi di gas erogati da altri soggetti, tra i quali i resellers, sono stati 7,4 miliardi di smc (Fonte: ARERA, Indagine annuale sui settori energetici), equivalente ad un fatturato stimato di oltre 7 miliardi di euro. Con questo contratto eVISO entra con forza nel mercato della vendita di gas anche verso gli operatori professionali.