Everton (controllata Clessidra): rilevata la statunitense Eastern Tea

Everton, società leader nel settore del tè, tisane ed infusi e controllata da Clessidra Private Equity SGR, ha annunciato l’acquisizione di Eastern Tea, produttore statunitense di tè a marchio e private label, attivo nei canali retail e foodservice.

Di proprietà della famiglia Barbakoff che la gestisce dal 1982, negli anni l’azienda è diventata uno dei principali operatori nel mercato nordamericano del tè, nonché partner strategico di riferimento per i maggiori retailer. La società, che ha la sede produttiva nel New Jersey, è attiva nell’approvvigionamento, miscelazione, confezionamento e distribuzione di un’ampia gamma di tè a marchio Bromley, oltre ad essere fornitore di diverse private label in tutto il Nord America.

Everton, con sede a Tagliolo Monferrato in provincia di Alessandria), più di 450 dipendenti e un fatturato che nel 2024 si è attestato a circa 45 milioni di euro, è specializzata nella produzione di tè, tisane e infusi, con una solida presenza globale ed è riconosciuta per il suo approccio rigoroso nella selezione delle materie prime, lo sviluppo innovativo di prodotti e partnership consolidate con retailer di primario standing. Da oltre 70 anni, Everton produce e confeziona tè, tisane, infusi e prodotti solubili, sia a marchio proprio che private label. L’azienda opera a livello internazionale con siti produttivi in Italia, India e Croazia, garantendo il controllo dell’intera filiera produttiva grazie alla coltivazione, lavorazione e confezionamento direttamente nei luoghi di origine.

L’acquisizione di Eastern Tea, si legge nel comunicato, rafforza la presenza commerciale di Everton in Nord America, ampliando le capacità di miscelazione e confezionamento in loco e migliorando l’offerta di prodotti di alta qualità per i consumatori statunitensi. La combinazione delle due realtà consentirà di sfruttare sinergie strategiche nell’approvvigionamento, distribuzione, sviluppo commerciale e innovazione, posizionando il gruppo tra i leader globali nel settore del tè e degli infusi.