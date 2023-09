Evergrande, il presidente Hui Ka Yan sospettato di reati

Hui Ka Yan, il Presidente miliardario del gruppo immobiliare in difficoltà Evergrande, è sospettato di attività criminose. Lo riporta una comunicazione ufficiale dell’azienda.

Le autorità hanno informato la società che Hui è stato sottoposto a “misure obbligatorie”, come riportato in una nota alla borsa di Hong Kong giovedì. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli su quali misure siano state adottate o di quali crimini sia sospettato Hui.

La società ha inoltre dichiarato che le sue azioni rimarranno sospese fino a nuovo avviso. Questo segna una nuova fase nell’epopea della società immobiliare, che vede coinvolta anche la giustizia penale.

All’inizio di questo mese, le autorità hanno posto sotto detenzione alcuni membri dello staff di gestione patrimoniale e due ex dirigenti. Questo aggiunge ulteriori interrogativi sul destino di Evergrande, dopo i recenti contrattempi nel piano di ristrutturazione che hanno sconvolto i mercati finanziari e aumentato il rischio di liquidazione.