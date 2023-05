Eurozona: Pmi manifatturiero in flessione a 45,8 punti

L’HCOB PMI Settore Manifatturiero Eurozona redatto da S&P Global ha raggiunto ad aprile un valore di 45,8 punti, in discesa da 47,3 di marzo e al di sotto della soglia di non cambiamento che separa l’espansione dalla contrazione di 50,0 per il decimo mese consecutivo. La lettura preliminare aveva evidenziato un dato pari a 45,5 punti.

L’indice principale ha segnalato il peggioramento più veloce delle condizioni del settore da maggio 2020, durante la prima ondata di misure restrittive da Covid-19.