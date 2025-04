Eurozona, l’indice PMI manifatturiero segna il massimo da 26 mesi

A marzo 2025 l’indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero dell’Eurozona ha toccato il picco degli ultimi 26 mesi, salendo a 48,6 rispetto ai 47,6 registrati a febbraio. Questo dato, pubblicato da S&P Global e Hamburg Commercial Bank, rappresenta un segnale positivo per l’economia del blocco.

In particolare, l’indice di produzione manifatturiera ha mostrato una crescita significativa, raggiungendo 50,5, il livello più alto da 34 mesi. Questi risultati suggeriscono un miglioramento delle condizioni economiche nel settore manifatturiero, nonostante le sfide globali. Questa crescita è stata accolta con ottimismo dagli analisti, che vedono in questi numeri un possibile segnale di ripresa per l’industria europea. La crescita dell’indice PMI è un indicatore chiave per gli investitori e gli economisti, poiché riflette la salute economica del settore manifatturiero, un pilastro fondamentale per l’economia dell’Eurozona.