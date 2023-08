18/08/2023 08:44

La Borsa di Tokyo archivia l’ultima seduta della settimana in calo. L’indice Nikkei ha terminato le contrattazioni in ribasso dello 0,55% a quota 31.450,76 punti mentre il Topix ha ceduto lo 0,72% à 2,236.93 punti. A livello macro sotto i fari il leggero rallentamento dell’inflazione per il mese di luglio (+3,1% su base annua rispetto […]