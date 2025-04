Eurozona, inflazione in frenata: i dati di Eurostat

Secondo i dati preliminari diffusi stamattina dall’Ufficio statistico europeo, Eurostat, l’inflazione nell’Eurozona ha registrato un rallentamento nel mese di marzo. La crescita su base annua si attesta al 2,2%, leggermente inferiore al 2,3% di febbraio, e allineata alle previsioni degli analisti.

Su base mensile i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,6%, in aumento rispetto al +0,4% rilevato nel mese precedente. Questo trend di rallentamento è evidente anche nell’inflazione core, che esclude le componenti volatili come energia, cibo e tabacchi, ora stimata al 2,4% rispetto al 2,6% di febbraio e al 2,5% previsto dal consensus.

L’indice dei prezzi al consumo armonizzato, che esclude cibo ed energia, riflette anch’esso questa tendenza al rallentamento, scendendo al 2,4% dal 2,6% del mese scorso. Questi dati suggeriscono che l’inflazione nell’Eurozona sta iniziando a stabilizzarsi, anche se permangono pressioni sui prezzi in alcuni settori chiave. Con l’inflazione in lieve calo, gli analisti continuano a monitorare attentamente le dinamiche economiche globali e le politiche monetarie della Banca Centrale Europea, in cerca di segnali che possano indicare un cambiamento di tendenza nel medio termine. L’evoluzione dell’inflazione rimane un tema centrale per le politiche economiche dell’Eurozona.