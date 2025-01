Eurozona, inflazione in aumento secondo i dati di Eurostat

17/01/2025 10:19

La Borsa di Tokyo chiude in calo prima dell’insediamento di Donald Trump alla presidenza USA, con l’indice Nikkei in flessione dello 0,31%. Il rafforzamento dello yen e le attese per un rialzo dei tassi da parte della BoJ influenzano negativamente il mercato, colpendo le azioni delle aziende esportatrici.