Eurozona, inflazione in aumento a luglio: i dati di Eurostat

Secondo i dati pubblicati da Eurostat, l’inflazione annuale nell’Eurozona è aumentata al 2,6% nel mese di luglio, in confronto al 2,5% registrato a giugno. Lo scorso anno, nello stesso periodo, il tasso era del 5,3%. Per quanto riguarda l’intera Unione Europea, il tasso di inflazione annuale ha toccato il 2,8% a luglio, un incremento rispetto al 2,6% di giugno, ma in diminuzione rispetto al 6,1% di un anno fa.

Analizzando i dati per singoli Paesi, i tassi di inflazione più bassi sono stati osservati in Finlandia (0,5%), Lettonia (0,8%) e Danimarca (1%). Al contrario, Romania (5,8%), Belgio (5,4%) e Ungheria (4,1%) hanno registrato i tassi più elevati. Comparando i dati di giugno con quelli di luglio, l’inflazione annuale è calata in nove Stati membri, è rimasta invariata in quattro ed è cresciuta in 14.

Nel dettaglio i servizi hanno contribuito maggiormente all’inflazione annua dell’Area Euro, con un incremento di 1,82 punti percentuali. Seguono i settori di cibo, alcol e tabacco con un aumento di 0,45 punti, i beni industriali non energetici con 0,19 punti e infine l’energia con 0,12 punti.