Eurozona, disoccupazione in lieve calo a luglio

30/08/2024 10:55

Le borse cinesi chiudono in rialzo grazie ai titoli immobiliari, con l’indice composito di Shanghai in crescita dello 0,7% e quello di Shenzhen in aumento del 2,2%. Gli investitori attendono i dati PMI cinesi, mentre si diffondono notizie di possibili nuovi stimoli per il settore immobiliare.