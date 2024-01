Eurozona: debito/PIL in calo nel terzo trimestre 2023

Nel terzo trimestre 2023, il rapporto debito/PIL nell’area dell’euro ha registrato una leggera diminuzione rispetto al trimestre precedente, passando dal 90,3% all’89,9%. Questa tendenza è stata evidente anche nel contesto più ampio dell’Unione Europea, dove il rapporto è sceso dall’82,6% all’83%.

Rispetto al terzo trimestre del 2022, sia l’area dell’euro che l’UE hanno visto un calo significativo. L’eurozona ha registrato una diminuzione dal 92,2%, mentre l’UE ha visto un calo rispetto all’84,6%. Questi dati sono stati forniti da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea.

Nel dettaglio, alla fine del terzo trimestre 2023, i rapporti debito/PIL più elevati sono stati registrati in Grecia (165,5%), Italia (140,6%, in calo dal 142,5% del secondo trimestre e dal 143,1% dello stesso periodo dell’anno precedente), Francia (111,9%), Spagna (109,8%), Belgio (108%) e Portogallo (107,5%). D’altro canto, i rapporti più bassi sono stati registrati in Estonia (18,2%), Bulgaria (21%), Lussemburgo (25,7%), Svezia (29,7%) e Danimarca (30,1%).