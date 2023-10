Eurozona: consumatori vedono l’inflazione al di sopra dell’obiettivo della BCE per anni

Secondo un sondaggio condotto mercoledì dalla BCE, le famiglie dell’Eurozona ritengono che l’inflazione si manterrà leggermente al di sopra dell’obiettivo del 2% della Banca Centrale Europea per altri tre anni, con un possibile grattacapo per i responsabili dei tassi che lottano per la loro credibilità.

L’ultima indagine della BCE sulle aspettative dei consumatori, condotta in agosto, ha mostrato che l’intervistato mediano pensa che l’inflazione sarà al 2,5% tre anni dopo, in aumento rispetto al 2,4% del precedente sondaggio di un mese prima.