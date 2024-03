Eurozona: calo del tasso di posti di lavoro vacanti nel quarto trimestre

Nel quarto trimestre del 2023, il tasso di posti di lavoro vacanti nell’area dell’Euro è sceso al 2,7%, segnando un calo rispetto al 2,9% registrato nel trimestre precedente e al 3,1% osservato l’anno precedente. Anche nell’Unione Europea si è registrata una diminuzione, con il tasso che si è attestato al 2,5% dopo il 2,6% del terzo trimestre e il 2,8% dell’anno precedente, come riportato da Eurostat.

In Italia, il tasso di posti di lavoro vacanti era all’1,9%, leggermente inferiore al 2,1% del terzo trimestre e in linea con il dato del corrispondente trimestre del 2022. È importante notare che la rilevazione statistica in Italia copre una platea più ristretta rispetto ad altri paesi, rendendo i dati italiani non direttamente paragonabili con quelli di altre nazioni, situazione simile anche per la Francia e la Danimarca.