Eurozona, aumento della massa monetaria M3 a novembre 2024

Nel mese di novembre 2024 la massa monetaria M3 nell’Eurozona ha registrato un incremento significativo, attestandosi a un +3,8% rispetto all’anno precedente. Questo dato, rilevato dalla Banca Centrale Europea (BCE), supera le previsioni degli analisti che avevano stimato un aumento del 3,5%.

Il settore privato ha giocato un ruolo chiave in questo contesto, con i prestiti alle famiglie che hanno mostrato una crescita dello 0,9%, in linea con le attese, rispetto al mese di ottobre. Parallelamente, i prestiti alle imprese non finanziarie hanno registrato un incremento dell’1%, sebbene inferiore rispetto al 1,2% del mese precedente.

La massa monetaria M3 rappresenta un indicatore ampio che include anche M1 e M2. M1 è composto dal denaro circolante e dai depositi a vista, mentre M2 comprende M1 e i depositi a scadenza fissa. L’aggregato M3, considerato il primo pilastro della politica monetaria della BCE, si ottiene aggiungendo a M2 i pronti contro termine, i titoli del mercato monetario e quelli a scadenza fino a due anni.