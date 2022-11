Eurozona: ad ottobre indice PMI servizi e composito in calo

Nel mese di ottobre l’indice PMI servizi dell’area euro segna 48,6 punti dal precedente 48,8 contro le attese a 48,2 punti. L’indice PMI composito è pari a 47,3 punti, in calo rispetto al precedente 48,1 punti. S&P Global osserva che “Dopo un terzo trimestre debole per quanto riguarda i dati PMI e il PIL ufficiale, gli ultimi risultati delle indagini per l’inizio del quarto trimestre suggeriscono che l’economia dell’eurozona è ora diretta verso una recessione invernale. L’inflazione elevata sta frenando la domanda e danneggiando la fiducia delle imprese. Anche i timori che la crisi energetica possa intensificarsi nel periodo invernale alimentano l’incertezza e pesano sul processo decisionale”. “Ciononostante, la BCE vorrà continuare con la stretta monetaria per contenere l’inflazione. I dati PMI di ottobre suggeriscono che le pressioni inflazionistiche sono rimaste estremamente elevate in tutta l’eurozona” concludono gli analisti.