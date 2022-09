Eurozona: ad agosto PMI manifatturiero a 49,6 punti

Nel mese di agosto nell’Eurozona peggiora l’attività manifatturiera con l’indice Pmi calcolato da S&P Global segna 49,6 contro i 49,7 preliminare. “I produttori dell’area dell’euro, in difficoltà, hanno registrato un ulteriore forte calo della produzione ad agosto, il che significa che la produzione è scesa per tre mesi consecutivi, aumentando la probabilità di un calo del PIL nel terzo trimestre. Gli indicatori prospettici suggeriscono che la flessione potrebbe intensificarsi – potenzialmente in modo marcato – nei prossimi mesi, il che significa che il rischio di recessione è aumentato” notano gli analisti.