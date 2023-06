Eurovita, Ivass auspica accordo nel più breve tempo possibile

19/06/2023 11:05

Il rapido aumento dei tassi Bce ha colpito le compagnie di assicurazione italiane, in particolare quelle del comparto Vita. I profitti calano e il Solvency ratio scende di cinque punti, mentre la gestione Vita passa in perdita. L’attenzione delle compagnie deve rimanere alta per affrontare l’incertezza sui futuri tassi di interesse.