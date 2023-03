Eurostat: occupazione in aumento nel 4° trimestre 2022

Nell’UE, il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni si è attestato al 74,9% nel quarto trimestre del 2022, con un aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al terzo trimestre del 2022.

Così l’Eurostat secondo cui mentre l’occupazione è aumentata in 12 Stati membri dell’UE, è rimasta stabile in Belgio, Germania, Francia e Romania ed è diminuita in 11 Stati membri, con i maggiori cali registrati in Lituania (-1,5 punti percentuali) seguita da Lussemburgo e Danimarca (entrambi -0,4 punti percentuali).