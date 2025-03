Europa tonica in avvio, focus su dazi e piano Germania

Partenza in rialzo per le borse europee, tra le speculazioni di un possibile compromesso sui dazi. A Piazza Affari il ftse Mib avanza dell’1,9% a 38.460 punti, con Buzzi (+7%) in testa. Acquisti su Iveco (+4,7%) e Prysmian (+4,5%) mentre arretrano le utilities Hera (-2,7%), Terna (-2,6%), Italgas (-2,4%) e Snam (-1,8%).

Il Segretario al Commercio degli Stati Uniti Luttnick ha suggerito che i dazi canadesi potrebbero essere ritirati già oggi, appena un giorno dopo l’attuazione, anche se i toni del discorso di Trump suggeriscono che le tariffe rimarranno in vigore. In Europa, Dax in rialzo di oltre il 2% in scia al piano della Germania di sbloccare centinaia di miliardi di euro per investimenti in difesa e infrastrutture.

Alla vigilia del meeting Bce, dall’agenda macro si attendono oggi i dati finali sui Pmi servizi, i prezzi alla produzione dell’eurozona, il Pil e le vendite al dettaglio in Italia. Negli Usa escono il rapporto Adp sull’occupazione nel privato e l’Ism servizi. Atteso in serata anche il Beige Book della Fed, aspettando i dati di venerdì sul mercato del lavoro.

Il piano di investimenti in Germania spinge il rendimento del Bund tedesco in rialzo di 18 bp al 2,69%, trainando anche gli altri benchmark europei. Il Btp italiano sale di 11 bp al 3,74% e lo spread Btp-Bund si riduce di 6 bp a 106 punti base.

Fra le materie prime, il petrolio Brent resta sotto i 71 dollari al barile dopo la decisione dell’Opec+ di procedere con l’aumento graduale della produzione da aprile e in attesa delle scorte Usa, mentre l’oro si apprezza a 2.920 dollari l’oncia.

Sul forex, il cambio euro/dollaro sale a 1,068 con la moneta unica sostenuta dal programma di investimenti tedesco mentre il dollaro/yen si attesta a 149,6. Fra le criptovalute, il Bitcoin torna a quota 87 mila dollari.