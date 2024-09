Europa, settore automotive in crisi: calo delle vendite e revisioni al ribasso

Il settore automotive europeo sta attraversando un periodo di crisi, con l’indice di riferimento EURO STOXX Automobiles & Parts che registra un calo del 3%. I dati rilasciati ieri dall’Acea, l’Associazione dei costruttori europei, mostrano un netto calo delle vendite di auto nel mese di agosto.

Tra le aziende più colpite, Mercedes emerge come la peggiore, con una perdita del 7% dopo aver annunciato una revisione al ribasso delle stime. La società di Stoccarda ha tagliato la guidance del 2024 per la seconda volta quest’anno, prevedendo ora un Ebit significativamente inferiore ai livelli del 2023.

Seguendo la scia di Mercedes, BMW ha perso il 3,2%, Volkswagen il 2,64%, Stellantis il 2,4% e Ferrari l’1,36% a Piazza Affari. Anche Pirelli e Brembo non sono state risparmiate, registrando cali rispettivamente dell’1% e dell’1,4%. Il settore automotive europeo è quindi in forte difficoltà, con numerose aziende che devono affrontare sfide significative per invertire questa tendenza negativa.