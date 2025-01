Europa prudente aspettando la Bce, a Piazza Affari crolla Stm

Apertura prudente per le borse europee, con gli investitori intenti a valutare gli ultimi segnali e in attesa degli eventi in programma tra oggi e domani. A Piazza Affari, il Ftse Mib oscilla intorno alla parità (+0,05%) a 36.395 punti, con Prysmian (+2,7%) in luce mentre sprofonda Stm (-5,7%) dopo i conti in calo e l’outlook deludente per la prima parte del 2025.

Ieri la riunione della Fed non ha offerto spunti significativi, con tassi invariati e una lieve variazione nella comunicazione. In particolare, è stata rimossa la menzione ai progressi sull’inflazione, sottolineando la forza del mercato del lavoro, ma il cambiamento è stato minimizzato da Powell, che non si è sbilanciato sull’impatto delle tariffe e le altre politiche di Trump. Secondo il presidente della Fed, l’economia è forte ma l’inflazione continua ad essere un problema anche se la traiettoria sembra in discesa.

Per quanto riguarda le trimestrali, Microsoft ha registrato un calo nelle contrattazioni after-hours a causa di una previsione di crescita deludente nel cloud, mentre Meta e Tesla hanno guadagnato terreno, quest’ultima grazie all’annuncio di nuovi modelli economici e test di guida autonoma.

Oggi l’attenzione si sposta soprattutto sull’eurozona, con la riunione della Bce da cui si prevede un taglio di 25 punti base. In programma anche i dati sul Pil dei principali Paesi europei, della zona euro e degli Stati Uniti, oltre agli indici di fiducia dell’eurozona e le richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa. Stasera, focus sulle trimestrali di Apple e Intel.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si stabilizza a 108 punti base, con il titolo italiano al 3,62% e il benchmark tedesco al 2,55%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent arretra a 75,4 dollari al barile mentre l’oro risale a 2.770 dollari l’oncia. Sul forex, l’euro/dollaro è stabile a 1,042 e il dollaro/yen in calo a 154,5. Fra le criptovalute, il Bitcoin supera i 105.000 dollari.