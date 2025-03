Europa debole in apertura nel giorno delle quattro streghe

Le borse europee aprono in lieve ribasso, al termine di una settimana densa di avvenimenti con focus su dazi e banche centrali. A Piazza Affari il Ftse Mib è sostanzialmente invariato in area 39.200 punti, con Mps (+1,6%) in luce mentre arretrano Moncler (-1,3%), Stm (-1,2%) e Brunello Cucinelli (-1%).

Gli investitori si trovano ad affrontare una prospettiva sempre più incerta per l’economia globale, a causa dei timori legati ai dazi, con ulteriori tariffe in arrivo a partire dal 2 aprile. La Fed e la Bce hanno previsto un impatto negativo sulla crescita, mentre la Bank of England e la Bank of Japan hanno lasciato i tassi fermi, in attesa di capire gli effetti della guerra commerciale. Intanto, l’inflazione giapponese a febbraio si è attestata al 3,7%, oltre le stime.

Giornata scarica di appuntamenti macro, ma un po’ di volatilità potrebbe arrivare in concomitanza con la scadenza contemporanea di opzioni su azioni e indici, futures su azioni e indici, nel cosiddetto giorno delle “quattro streghe”.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 112 punti base, con il rendimento del decennale tedesco al 2,77% e il Btp al 3,89%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent risale a 72 dollari al barile, mentre l’oro viaggia a 3.033 dollari.

Sul forex, cambio euro/dollaro a 1,083 e dollaro/yen in rialzo a quota 149,4. Fra le criptovalute, il Bitcoin è stabile a 84.000 dollari.