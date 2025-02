Europa cauta prima dei Pmi, Piazza Affari +0,3%

Avvio prudente per le borse europee, con il Ftse Mib di Piazza Affari in rialzo dello 0,3% a 38.370 punti. Acquisti su Leonardo (+2,7%) all’indomani dei conti, prosegue il recupero di Stm (+2,5%) mentre arretrano Diasorin (-0,6%) e Terna (-0,5%).

Dall’agenda macro sono in arrivo oggi gli indici Pmi europei e statunitensi, oltre alla fiducia dei consumatori americani, mentre in Germania sale l’attesa per le elezioni di questo fine settimana. Intanto le vendite al dettaglio nel Regno Unito sono salite oltre le attese e il sentiment dei consumatori è leggermente migliorato.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si mantiene a 108 punti base con il decennale italiano al 3,60% e il benchmark tedesco al 2,52%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent arretra leggermente a 76,2 dollari al barile ma si appresta a chiudere la settimana migliore dall’inizio di gennaio, tra crescenti preoccupazioni per l’offerta e possibili ritardi nell’aumento della produzione da parte dell’OPEC+. L’oro scambia a 2.929 dollari l’oncia dopo aver toccato ieri nuovi massimi e si dirige verso l’ottavo guadagno settimanale consecutivo tra incertezze globali, minacce tariffarie e crescenti pressioni inflazionistiche.

Sul forex, l’euro/dollaro si rafforza a 1,049 mentre il dollaro/yen buca risale sopra quota 150 malgrado l’inflazione giapponese ai massimi da due anni che fa presagire aumenti dei tassi. Fra le criptovalute, Bitcoin in rialzo oltre 98.000 dollari.