EuroGroup Laminations: Dal 10 febbraio su Euronext Milan

EuroGroup Laminations, attiva a livello mondiale nel design, nella produzione e nella distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, sbarcherà il 10 febbraio su Euronext Milan.

Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato a 5,5 Euro per azione. I proventi dell’offerta ammontano a 432 milioni di Euro, e la capitalizzazione di mercato della Società all’inizio delle negoziazioni sarà pari a circa 922 milioni. Ad esito dell’Offerta, il numero totale di Azioni detenute dal mercato sarà pari al 42,6% del capitale sociale. In caso di integrale esercizio dell’Opzione di Over Allotment, le Azioni offerte rappresenteranno circa il 46,8% del capitale sociale della Società.

Il Gruppo opera in due segmenti di attività con specifiche business units:

• EV & AUTOMOTIVE, attivo nella progettazione e produzione del motor core per motori elettrici utilizzati per la trazione dei veicoli elettrici, oltre a un’ampia gamma di applicazioni automobilistiche non di trazione;

• INDUSTRIAL, che progetta e produce prodotti utilizzati in varie applicazioni, tra cui quelle industriali, di domotica, apparecchiature HVAC, energia eolica, logistica e pompe.

Con sede a Baranzate (MI), EuroGroup Laminations, ha conseguito ricavi pari a circa 557 milioni di euro nel 2021, attualmente può contare su un organico di circa 2.800 addetti, 7 stabilimenti produttivi in Italia e 5 all’estero (Messico, Stati Uniti, Cina, e Tunisia) e un portafoglio ordini per il segmento EV & AUTOMOTIVE con un valore stimato di circa 5 miliardi di euro.