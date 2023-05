Eurocommercial Properties sbarca anche su Euronext Milan

Debutto positivo oggi a Piazza Affari per Eurocommercial Properties (titolo sale di circa il 2,5%). La società di investimento immobiliare, già quotata su Euronext Amsterdam ed Euronext Brusselse con una capitalizzazione di mercato di €1,1 miliardi al 15 maggio, è sbarcata anche sul mercato Euronext Milan. Si tratta della quinta ammissione da inizio anno sul listino delle Pmi e porta a 223 il numero delle società attualmente quotate su questo mercato. Eurocommercial Properties manterrà la sua quotazione su Euronext Amsterdam ed Euronext Bruxelles, oltre che su Euronext Milan.

“L’Italia è un paese molto importante e strategico per Eurocommercial in quanto il 43% del suo portafoglio immobiliare è investito in Italia e comprende tre centri commerciali flagship e cinque centri commerciali suburbani dominanti nel loro territorio, tutti situati nel Nord Italia”, ha dichiarato Evert Jan van Garderen, amministratore delegato di Eurocommercial Properties. E ha aggiunto: “La quotazione su Euronext Milan contribuirà a rafforzare la visibilità, il prestigio e lo sviluppo delle attività di Eurocommercial nel mercato italiano. Oltre alla quotazione su Euronext Amsterdam, la società è anche quotata su Euronext Bruxelles”.