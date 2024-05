Euforia meme stock contagia anche Reddit. Nuovi buy su GameStop e AMC a Wall Street

Il titolo di Reddit, il social forum dedicato alla comunità dei trader sbarcato a Wall Street qualche mese fa, ha chiuso la sessione di ieri in forte rialzo, pari a +7%, beneficiando dell’euforia tornata sulle meme stock GameStop e AMC Entertainement, dopo il post su X pubblicato dall’influencer Roaring Kitty.

Scattati nella giornata di lunedì, i buy sulle meme stock sono continuati anche ieri, portando GameStop a chiudere in rally di oltre +60% e AMC Entertainment a balzare di oltre il 30%.

Le azioni hanno chiuso la sessione lontane dai massimi intraday testati durante la sessione, quando i guadagni si erano fatti ancora più importanti.

Il titolo Reddit ha chiuso la seduta a quota $62,34, il secondo valore di chiusura più alto dall’Ipo lanciata a marzo.

Fondata 19 anni fa, Reddit ha fatto il suo debutto sul New York Stock Exchange il 31 marzo, al prezzo di collocamento di $34 per azione. I titoli sono volati fino a $65,11 in data 26 marzo, per poi scendere fino a quota $39.17 ad aprile. Gli acquisti sono poi tornati successivamente alla pubblicazione degli utili.