eToro: conti solidi nel 2022, il commento del fondatore e ceo Yoni Assia. Chiuso round finanziamento da $250 milioni

eToro Group Ltd (eToro), la rete globale di social investing, ha annunciato oggi i risultati finanziari per l’intero anno 2022, comunicando così anche l’esito dell’ultimo round di finanziamento che l’ha vista protagonista.

Lo scorso anno non è stato all’altezza delle perfomance stellari del 2021, ma ha comunque fatto segnare una crescita rispetto al 2020, un anno comunque molto positivo per la società.

Le commissioni totali per il 2022 sono state di 631 milioni di dollari, in calo del 49% rispetto al 2021, ma in aumento del 5% rispetto al 2020.

La ripartizione ha visto il 48% delle commissioni associate alle azioni (contro il 28% nel 2021 e il 44% nel 2020), il 27% alle materie prime (contro l’11% nel 2021 e il 32% nel 2020), 19% ai criptoasset (contro il 58% nel 2021 e il 16% nel 2020) e il 6% valute (contro il 3% nel 2021 e l’8% nel 2020).

La natura diversificata dell’offerta eToro ha fatto sì che le commissioni da azioni e materie prime compensassero parzialmente l’anno difficile per il ramo dei criptoasset, prevenendo così i problemi di liquidità che hanno afflitto molti nel settore delle criptovalute e confermando la solidità del bilancio.

A livello di perimetro, la base utenti ha continuato ad aumentare, nonostante un sentiment di mercato più negativo, mentre i conti finanziati, al 31 dicembre 2022, sono saliti a oltre 2,8 milioni (+17% su base annua; +180% rispetto al 2020).

I primi dati riferiti al primo trimestre 2023, poi, stanno segnalando un avvio di anno importante.

“Con l’avanzare del primo trimestre, c’è da augurarsi che la teoria di mercato di Yale Hirsch ‘come va gennaio, così va l’anno’ sia vera. Abbiamo assistito a un inizio d’anno positivo, con i mercati che hanno reagito positivamente a notizie ‘meno negative’ e con l’attività degli investitori retail che ha toccato i massimi storici”.

“Ad oggi in eToro abbiamo registrato una ripresa dei ricavi complessivi da commissioni e della redditività rispetto al trimestre precedente, con un maggiore coinvolgimento e una maggiore attività da parte dei nostri utenti”, ha commentato Yoni Assia, fondatore e CEO di eToro. “Sono molto orgoglioso del vigore con cui abbiamo affrontato il 2022, continuando a far crescere la nostra base di utenti e a migliorare la nostra offerta di prodotti. La nostra strategia per il periodo 2023-2025 si concentra sullo sviluppo dell’attività di intermediazione nei nostri mercati chiave e sull’aumento della redditività attraverso la crescita dei ricavi e la gestione dei costi”, ha concluso Assia.

eToro ha inoltre recentemente completato un round di finanziamento da 250 milioni di dollari, con una valutazione di 3,5 miliardi di dollari.

Tra gli investitori figurano ION Group, SoftBank Vision Fund 2, Velvet Sea Ventures e una serie di investitori già presenti.

Questo finanziamento deriva da un Accordo di Investimento Anticipato (AIA) che eToro ha stipulato nel febbraio 2021 come parte della sua proposta di transazione SPAC.