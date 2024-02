eToro: app di trading potrebbe arrivare sulle cuffie Apple Vision Pro e Meta Quest

eToro sta valutando di portare la sua app di trading retail sulle cuffie per la realtà aumentata e virtuale di Apple e Meta.

Così ha dichiarato in esclusiva alla CNBC il CEO della società Yoni Assia. EToro, che gestisce una piattaforma di trading sulla quale gli utenti possono acquistare e vendere una serie di asset che vanno dalle azioni e dai fondi negoziati in borsa alle criptovalute come il Bitcoin, sta valutando le modalità di lancio su Apple Vision Pro e Meta Quest.