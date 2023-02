EssilorLuxottica: rallentano i ricavi ma leggermente meno delle attese (analisti)

Ricavi in rallentamento ma leggermente meno delle attese per EssilorLuxottica nel quarto trimestre sostiene Equita Sim. Nel dettaglio il fatturato è a 24,5 miliardi, in aumento del 13,9% rispetto al 2021 su base comparabile, e l’utile netto di gruppo adjusted è stato pari a 2.860 milioni nell’intero anno, in aumento del 15,4% a cambi costanti rispetto al pro forma 2021, rappresentando nel 2022 l’11,7% del fatturato. Decisamente meglio la redditività, che ha tenuto in modo brillante nel secondo semestre nonostante cost inflation e rallentamento organico, dicono gli analisti della Sim milanese.

Proposto un dividendo di 3,23 euro per azione, in aumento del 29% rispetto al 2021. EssilorLuxottica conferma invece il proprio obiettivo di crescita del fatturato annuo a cambi costanti a un tasso ‘mid-single-digit’ (cioè attorno o poco superiore al 5%) dal 2022 al 2026 e prevede di conseguire un utile operativo adjusted come percentuale dei ricavi tra il 19-20% entro la fine del periodo. Ribadite le guidance al 2026. Il quarto trimestre ha mostrato chiaramente una forte capacità di controllo dei costi (G&A quasi stabili nonostante il contesto fortemente inflattivo) ma sarà da verificare il momentum sui ricavi che si è indebolito sul quarto trimestre anche se leggermente migliore delle attese degli analisti.