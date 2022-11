EssilorLuxottica produrrà occhiali da sole e da vista firmati Brunello Cucinelli

Accordo esclusivo siglato tra Brunello Cucinelli ed EssilorLuxottica, avente ad oggetto la progettazione, produzione e distribuzione di occhiali da vista e da sole “Brunello Cucinelli”, che legherà le due realtà per il prossimo decennio. Il nuovo accordo, si legge in una nota, entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 e durerà fino al 31 dicembre 2032, con la prima collezione che uscirà nel primo trimestre 2024, e rappresenta un’estensione della collaborazione in corso tra le due società, che aveva visto nel 2021 il lancio della prima capsule di occhiali con il logo Brunello Cucinelli e Oliver Peoples, esclusivo marchio di EssilorLuxottica.