EssilorLuxottica: firmato accordo licenza decennale con Swarovski

Swarovski e EssilorLuxottica hanno firmato un accordo di licenza in esclusiva per lo sviluppo, il design, la produzione, e la distribuzione a livello globale degli occhiali Swarovski Eyewear. L’accordo sarà in vigore fino al 31 dicembre 2028, con opzione di rinnovo automatico per ulteriori 5 anni. La prima collezione sarà disponibile sul mercato da settembre 2023. La prima collezione sarà sviluppata sotto la guida creativa di Giovanna Engelbert, Creative Director di Swarovski, e lanciata in occasione della stagione FW23.

“Questo accordo va nella direzione della nostra visione sempre più orientata al lusso e rappresenta una collaborazione strategica che nasce dalla passione condivisa per la bellezza del design unita all’eccellenza nella qualità e all’artigianalità”, rimarca Alexis Nasard, Amministratore Delegato di Swarovski.

“Siamo felici di iniziare questo nuovo percorso con Swarovski, un brand conosciuto in tutto il mondo per il design sofisticato e la straordinaria attenzione al dettaglio. Abbiamo sempre concepito l’occhiale come un’opera d’arte da indossare: una visione, la nostra, che ci pone in perfetta sintonia con Swarovski e la sua storia”, ha commentato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.