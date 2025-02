EssilorLuxottica compra Cellview, startup med-tech canadese

EssilorLuxottica ha annunciato l’acquisizione di Cellview Imaging, start-up canadese specializzata nella diagnostica avanzata per immagini della retina. L’accordo consente al gruppo di ampliare il proprio portafoglio di strumenti e soluzioni oftalmiche, rafforzando ulteriormente la propria presenza in ambito med-tech.

Con sede a Toronto, Cellview progetta e produce strumenti di diagnostica per immagini, innovativi e ad alte prestazioni, frutto di una solida attività di ricerca e sviluppo. Attualmente distribuite in Nord America, le sue soluzioni facilitano la diagnosi delle patologie della retina, grazie a una fotocamera retinica ultra-widefield in grado di generare immagini a campo significativamente più ampio rispetto alla maggior parte delle tecnologie esistenti. I prodotti di Cellview sono approvati dalla Food and Drug Administration (FDA) americana e certificati CE e sono destinati a servire diversi segmenti di mercato, dalla cura della vista in negozio alle cliniche oculistiche, con una distribuzione in più aree geografiche, a partire dall’Europa.