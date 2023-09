Esprinet: Bilancio del primo semestre confrontato con l’anno precedente

Nel corso del primo semestre, Esprinet ha conseguito un utile netto adjusted di 6,4 milioni di euro, in confronto con i 18,3 milioni di euro nel medesimo periodo del 2022. Questo è un dato importante per capire la performance finanziaria complessiva dell’azienda.

Il totale dei ricavi da contratti con clienti si è attestato a 1.905,8 milioni di euro, registrando una flessione del 13% rispetto ai 2.178,6 milioni di euro registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Questa diminuzione si riflette anche a livello regionale, con l’Italia che registra un decremento del 9% e la Spagna che mostra una contrazione del 19%.

L’EBITDA adjusted, ossia calcolato escludendo i costi non ricorrenti sostenuti da Esprinet in relazione all’accordo tombale stipulato con l’Agenzia delle Entrate, si colloca a 24,9 milioni di euro. Il dato, che mostra una decrescita del 34% rispetto ai 37,9 milioni di euro dei primi sei mesi del 2022, è un indicatore chiave della redditività operativa. Analogamente, l’EBIT adjusted è pari a 15,4 milioni di euro, in calo del 48% rispetto ai 29,5 milioni di euro del primo semestre 2022. Questi dati mettono in evidenza l’impatto significativo che le variazioni nel mercato possono avere sulle performance economiche dell’azienda.