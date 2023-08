Espn-Penn Entertainment, accordo da $2 miliardi

Accordo da 2 miliardi di dollari tra Espn e la società di scommesse, Penn Entertainment. L’app Barstool Sportsbook cambierà il suo nome in Espn Bet in autunno, come parte di un accordo della durata decennale. Oltre a 1,5 miliardi di dollari in contanti, Espn riceverà delle opzioni sulle azioni di Penn del valore di circa 500 milioni di dollari.

Il titolo di Penn Entertainment evidenzia un rialzo del 14% nella seduta di oggi. La notizia pesa sul titolo di DraftKings, altra societa’ di scommesse online, che perde oltre l’8%.