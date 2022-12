ErreDue: dal 6 dicembre a Piazza Affari, sul mercato EGM

ErreDue, società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici, ha ricevuto in data odierna l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan.

L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento di 1.875.000 azioni, di cui 1.250.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e 625.000 poste in vendita da ET Holding, inclusive delle 175.000 azioni oggetto dell’Opzione di Over Allotment al servizio dell’opzione c.d. greenshoe.

Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato in 12 euro per azione. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione della società alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a 75 milioni, comprensivo dell’aumento di capitale di 15 milioni.

L’offerta ha ricevuto un forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, quasi esclusivamente long only, sia italiani che esteri.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan e quella di pagamento delle stesse sono previste per il 6 dicembre 2022.