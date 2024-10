Ericsson supera le aspettative degli analisti nel terzo trimestre

Ericsson ha registrato utili superiori alle previsioni degli analisti nel terzo trimestre, grazie all’entrata in vigore dell’accordo con il carrier statunitense AT&T.

Gli utili rettificati prima degli interessi e delle tasse ammontavano a 7,3 miliardi di corone ($699 milioni). Questo rispetto a una media di 5,6 miliardi di corone previste dagli analisti intervistati da Bloomberg.

“Vediamo segnali che il mercato complessivo si sta stabilizzando con il Nord America, come mercato early adopter, che torna alla crescita,” ha dichiarato il CEO Börje Ekholm. “Anche se lo sviluppo del mercato è ultimamente nelle mani dei nostri clienti, stiamo lavorando per fornire eccellenza operativa a prescindere dalle condizioni di mercato.”

Il margine operativo rettificato era dell’11,9%, rispetto a una stima media dell’8,5%.

Ericsson ha affrontato un difficile mercato delle attrezzature per telecomunicazioni negli ultimi trimestri, poiché gli operatori hanno ridotto o ritardato i loro investimenti nella rete. La società ha risposto con misure aggressive di riduzione dei costi, inclusa la riduzione di migliaia di posti di lavoro, che, insieme alla sicurezza di un contratto da $14 miliardi con AT&T lo scorso dicembre, ha conquistato la fiducia degli investitori. Le azioni sono salite del 24% quest’anno fino a lunedì.

Ericsson aveva precedentemente affermato che il contratto con AT&T per implementare OpenRAN, una tecnologia che offre agli operatori la flessibilità di scegliere i fornitori che forniscono le sue antenne e infrastruttura, avrebbe aumentato i ricavi durante la seconda metà di quest’anno.

Il direttore finanziario della società, Lars Sandström, ha dichiarato in un’intervista che le vendite di questo trimestre sono state “eccezionalmente alte” dopo quelle “eccezionalmente basse” all’inizio dell’anno. Prevede che si stabilizzeranno nel prossimo trimestre e nel nuovo anno.

Tuttavia, la domanda di attrezzature da alcuni mercati principali è diminuita. L’India, che ha avuto uno dei rollout 5G più veloci nel 2022, ha rallentato la spesa mentre molti operatori statunitensi hanno scorte di attrezzature. Le spese degli operatori di telecomunicazioni sono diminuite del 10% nella prima metà del 2024 rispetto all’anno precedente e continueranno a diminuire per il resto dell’anno, secondo Dell’Oro Group, che monitora l’industria.

Una joint venture recentemente annunciata con altri 12 operatori di telecomunicazioni per creare un punto unico per gli sviluppatori di applicazioni per accedere a tutte le loro reti mobili continuerà a generare “nuove opportunità per la monetizzazione della rete”, ha aggiunto Ekholm.

Il rivale nordico di Ericsson, Nokia, pubblicherà i risultati del terzo trimestre giovedì.