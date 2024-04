Ericsson, calo delle vendite ma utile in aumento nel primo trimestre del 2024

La multinazionale svedese Ericsson, specializzata nella fornitura di tecnologie, servizi di comunicazione, software e infrastrutture nel campo dell’ICT, ha rivelato che nel primo trimestre del 2024 le sue vendite hanno registrato un decremento organico del 14% su base annua, legato principalmente ad una riduzione del 19% nelle attività della divisione Networks, portando le vendite totali a 53,3 miliardi di corone svedesi, equivalenti a circa 4,6 miliardi di euro.

Nonostante la flessione delle vendite, l’azienda ha potuto vantare un netto incremento dell’utile, che si è attestato a 2,6 miliardi di corone svedesi, circa 224 milioni di euro, segnando un aumento del 66% rispetto all’anno precedente. L’Earnings Per Share (EPS) ha mostrato una crescita significativa, passando da 0,45 a 0,77 corone svedesi.

“Nel primo trimestre abbiamo continuato a mettere in atto la nostra strategia per rafforzare la nostra leadership nelle reti mobili, promuovere un’espansione mirata nelle imprese e perseguire la trasformazione culturale” ha dichiarato il CEO Borje Ekholm, sottolineando come, nonostante le difficoltà di mercato, Ericsson sia riuscita a mantenere la propria posizione di leader grazie alla competitività delle sue soluzioni, alla disciplina commerciale e a misure efficaci di controllo dei costi.