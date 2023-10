Erg avvia il programma di acquisto di azioni proprie

Oggi, il consiglio di amministrazione di Erg ha dato il via al programma di acquisto di azioni proprie. Questa decisione era stata presa durante l’assemblea degli azionisti lo scorso aprile. L’obiettivo principale del programma è l’acquisto di azioni ordinarie Erg, un investimento strategico pensato per massimizzare la creazione di valore per la società stessa e per gli azionisti.

In una recente dichiarazione, Erg ha specificato che la quantità massima di azioni che possono essere acquistate è di 3.758.000. Questo numero rappresenta il 2,5% del capitale totale. Si tratta di una mossa significativa che dimostra la volontà dell’azienda di reinvestire nel proprio capitale.

L’investimento totale per l’acquisto di queste azioni non supererà i 100 milioni di euro. Tuttavia, Erg ha fatto sapere che l’investimento non è limitato solo da questo fattore. Ci potrebbero essere altre limitazioni derivanti da normative legislative o regolamentari. Il programma di acquisto avrà una durata massima di 6 mesi a partire da oggi.