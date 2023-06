Equita Private Debt Fund chiude investimento da 15 milioni di euro

Equita Private Debt Fund II (Epd II) ha recentemente chiuso con successo un investimento di 15 milioni di euro in un importante gruppo di distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari in Germania. Questa mossa strategica ha visto Epd II collaborare con Pemberton, un operatore di private debt pan-europeo di primo piano, per finanziare un fondo di private equity pan-europeo attraverso una linea di debito senior.

Un’azienda leader nel settore retail alimentare tedesco L’azienda in questione, fondata negli anni ’60, è diventata la principale catena retail di prodotti da forno nel sud-ovest della Germania. Con circa 200 punti vendita, il gruppo si è affermato come un punto di riferimento per i consumatori alla ricerca di prodotti di qualità nel settore alimentare. La sua vasta presenza sul territorio tedesco ne fa un’opportunità di investimento interessante per gli operatori di private debt come Epd II e Pemberton.

Grazie all’investimento di 15 milioni di euro, il gruppo di distribuzione al dettaglio tedesco potrà continuare a espandersi e consolidare la propria presenza nel mercato. L’apporto di capitali freschi consentirà all’azienda di migliorare ulteriormente la propria offerta di prodotti e servizi, puntando sempre più sulla qualità e l’innovazione. Inoltre, la partnership con Pemberton e Epd II offrirà al gruppo l’opportunità di accedere a nuove risorse e competenze per sostenere la sua crescita a lungo termine.