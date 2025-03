Equita e Clairfield Spain al fianco di Isem Packaging Group nell’acquisizione di EGISA

17/03/2025 15:49

Apertura incerta per Wall Street dopo una settimana difficile. Il Dow Jones e lo S&P 500 mostrano segni di ripresa nonostante le preoccupazioni per i dazi di Trump e le attese per la decisione della Fed sui tassi. Il segretario al Tesoro, Scott Bessent, definisce la correzione del mercato “salutare” ma non esclude una recessione.